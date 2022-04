След повече от две години първи круизен кораб акостира днес в Сидни, след като в неделя беше отменена забраната, въведена в рамките на борбата с пандемията от коронавирус, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Пасифик експлорър" (Pacific Explorer) влезе тържествено в пристанището, съпроводен от влекачи, хвърлящи водни струи. На палубата му беше опънат огромен банер с надпис "Завръщаме се у дома".

Cruise ships return to Australia after two-year Covid banhttps://t.co/YuGmxkYeYE@AFP's Saeed Khan captures the Pacific Explorer making its way to dock at the overseas passenger terminal in Sydney Harbour on April 18, after Australian authorities lifted a ban on cruise ships pic.twitter.com/ZFVrzzYDN9