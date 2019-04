Лидерът на терористичната група Ислямска държава Абу Бакр ал Багдади се появи във видеоклип за пръв път от пет години, предадоха световните агенции.

Лидерът на "халифата", чието създаване джихадистите обявиха преди 5 години, признава, че "битката за Багуз е приключена" и обсъжда атентатите в Шри Ланка, при които загинаха над 250 души, отбелязва Асошиейтед прес.

Според Ал Багдади нападенията в Шри Ланка са отмъщение за загубата на Багуз, съобщава ДПА.

Групировката ще се стреми към отмъщение за смъртта и арестите на своите бойци, казва брадат мъж, приличащ на Ал Багдади. Според него Ислямска държава е извършила 92 операции в 8 страни "като отмъщение за своите братя", съобщава Ройтерс.

Ислямска държава ще води борба, целяща изтощаването на враговете, добавя джихадисткият лидер.

ISIS leader al-Baghdadi releases first video from in hiding since 2014 pic.twitter.com/XNpafFkbX5