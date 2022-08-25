"Продължаваме Промяната" определи водачите на листи за предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври, съобщиха от партията.
Предсрочни избори 2022
Кирил Петков оглавява една листа в 24 МИР София, а Асен Василев две - 23 МИР София и 29 МИР Хасково. В 25 МИР водач е музикантът Христо Петров (Ицо Хазарта).
Сред останалите имена на водачи фигурират председателят на 47-ото Народно събрание Никола Минчев, бившият вътрешен министър Бойко Рашков, както Андрей Гюров и Даниел Лорер.
Ето списъка с водачи на листи:
01 МИР Благоевград - Андрей Гюров
02 МИР Бургас - Константин Бачийски
03 МИР Варна - Даниел Лорер
04 МИР Велико Търново - Йордан Терзийски
05 МИР Видин - Иво Атанасов
06 МИР Враца - Деница Симеонова
07 МИР Габрово - Радослав Василев
08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова
09 МИР Кърджали - Никола Минчев
10 МИР Кюстендил - Георги Стамов
11 МИР Ловеч - Искрен Арабаджиев
12 МИР Монтана - Инна Иванова
13 МИР Пазарджик - Ивайло Шотев
14 МИР Перник - Бойко Рашков
15 МИР Плевен - Иван Христанов
16 МИР Пловдив - Никола Минчев
17 МИР Пловдив-област - Росен Костурков
18 МИР Разград - Марин Шишев
19 МИР Русе - Николай Събев
20 МИР Силистра - Стоян Георгиев
21 МИР Сливен - Татяна Султанова
22 МИР Смолян - Михал Камбарев
23 МИР София - Асен Василев
24 МИР София - Кирил Петков
25 МИР София - Христо Петров
26 МИР София-област - Александър Дунчев
27 МИР Стара Загора - Радослав Рибарски
28 МИР Търговище - Даниел Лорер
29 МИР Хасково - Асен Василев
30 МИРШумен - Николай Денков
31 МИР Ямбол - Мирослав Иванов