Столичната община започна тази седмица втората планова вълна от обработки срещу комари и кърлежи за годината, съобщават от СО.

Столична община

Дейностите са част от утвърдения годишен график за дезинсекция и ще се провеждат в обществени тревни площи, междублокови пространства и по протежението на улици и булеварди в целия град. Предстои да бъде обявен и графикът за повторната обработка на общинските паркове и градини, който ще започне веднага след приключване на работата в кварталите, допълниха от общинската администрация.

От Столичната община обясниха, че обработките се извършват при благоприятни метеорологични условия, като за кърлежите е важно тревните площи да са ниско окосени за максимална ефективност. Дейностите се провеждат по различно време, за да се гарантира максимална ефективност и минимално въздействие върху гражданите.

Обработките срещу кърлежи се правят рано сутрин, до 10:00 часа, докато тези срещу комарите се извършват късно вечер, след 20:00 часа, уточниха от Общината.

Терените, подлежащи на третиране, са предварително обозначени от изпълнителите със специални табели, съдържащи информация за вида на обработката, използвания препарат, карантинния период, както и името на фирмата изпълнител и телефон за контакт.

При получени сигнали от граждани за наличие на кърлежи, гризачи или бълхи на общински терени, районните администрации ще маркират рисковите места и ще възлагат допълнителни обработки на изпълнителя. Качеството на извършените дейности се контролира от експерти на Столичната регионална здравна инспекция (РЗИ).

Графиците за обработка срещу комари и кърлежи са публикувани в сайта на Столична община, добавя БТА.

През тази година Столична община започна по-рано обработките срещу кърлежи, комари и гризачи на обществените тревни площи, в кварталите, гробищните паркове, по линиите на градския транспорт и край водоемите.

