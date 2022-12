Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи отхвърли днес с 25 гласа "за" и два "против" предложението България и Румъния да се присъединят към Шенген, съобщиха български дипломати, участвали в заседанието. Очаквано Хърватия получи зелена светлина и влиза в Шенген на 1 януари 2023 г.

Очаквано Австрия и Нидерландия гласуваха срещу присъединяването на България и Румъния, но обявиха, че виждат възможност за положително развитие следващата година. Австрийският канцлер Карл Нехамер допусна взимане на решение през есента и коментира, че държави като България "имат нужда от нашата помощ".

Опитите за намиране на решение по въпроса за приемането на България в Шенген ще продължат до края на годината и през следващата година, съобщи вицепремиерът Иван Демерджиев пред български журналисти в Брюксел след заседанието на Съвета на ЕС.

"България се представи много достойно, самото заключение на Европейската комисия и докладите, и становищата, показаха, че България и Румъния отговарят на всички изисквания за приемането ни в Шенген. Въпросът беше политически. Две държави решиха друго, а 25 ни подкрепиха безрезервно и много прозорливо, смятайки че това е правилното решение", обобщи Демерджиев.

Ще работим в посока да се намери компромис, така че да се съгласят двете държави, които бяха резервирани днес, добави той по повод гласовете "против" на Австрия и Холандия.

Вицепремиерът съобщи, че се очаква усилията да бъдат продължени от Шведското председателство на Съвета на ЕС от януари догодина. Нищо не е загубено, напротив, на прав път сме и сме направили това, което се очаква от нас, каза той.

Не са определяни конткретни дати, разговорите предстоят.

Попитан дали нашата страна ще предприеме ответни мерки, Демерджиев заяви, че "в момента обмисляме диалог, а когато се изчерпат средствата на диалога, ще ви уведомим за следващите стъпки".

Еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон изрази разочарование след решението на министрите от Европейския съвет да блокират България и Румъния за Шенген.

"Към всички в Хърватия - добре дошли! Привестваме ви с добре дошли в Шенгенското пространство! Но нека се обърна и към гражданите на Румъния и България - вие заслужавате пълноправно членство в Шенген, заслужавате достъп до пространството на свободно движение в Шенген. Имате силна подкрепа от почти всички страни членки и особено силна подкрепа от чешкото председателство, силна подкрепа от Комисията. Ще ви излъжа ако кажа, че аз не съм разочарована. Споделям разочарованиоето на гражданите на Румъния и България. Ролята на комисията е да останем оптимисти сме за следващите стъпки, убедена съм, че ще постигнем приемането на България и Румъния в рамките на този мандат", каза Йохансон.

По-рано журналистът Джак Парок, който следи работата на европейските институции, съобщи, че по време на заседанието Германия е оказала натиск да бъдат приети и трите държави, като по негова информация дори е заплашила с вето и присъединяването на Хърватия.

NEW: EU home affairs ministers are unable to find unanimity to agree on Schengen access for They’re now breaking up for separate negotiations.



I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.