Германия подкрепя кандидатурите на България, Хърватия и Румъния за присъединяване към шенгенското пространство, каза германският вътрешен министър Нанси Фезер в Брюксел в четвъртък, като добави, че не споделя съпротивата на Австрия срещу разширяването на безвизовата зона за пътуване, предаде "Ройтерс".

"Не разбирам позицията на Австрия по темата. Знам, че там има вътрешен дебат по въпроса", каза Фезер пред журналисти.

"Подкрепяме и трите държави - Хърватия, Румъния и България", подчерта тя.

Германия и Люксембург заплашиха да наложат вето над Хърватия, ако България и Румъния не бъдат приети в шенгенското пространство, съобщи журналистът Джак Парок.

"Министрите на вътрешните работи на ЕС не успяват да постигнат единодушие, за да се споразумеят за достъп до Шенген. Сега те ще преговарят по групи.

Чувам, че Германия и Люксембург заплашват да блокират достъпа на Хърватия, ако ветата не бъдат отменени срещу България и Румъния." Това написа в туитър кореспондентът по европейски въпроси на Евронюз.

NEW: EU home affairs ministers are unable to find unanimity to agree on Schengen access for They’re now breaking up for separate negotiations.



I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.