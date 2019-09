Голям товарен кораб се преобърна край бреговете на американския щат Джорджия. 4-ма души от екипажа се издирват, останалите 20 са спасени.

Дългият 200 метра плавателен съд се преобърна в пролив, недалеч от град Брънзуик на атлантическото крайбрежие на САЩ.

U.S. coast guard helps rescue 20 people after cargo ship overturns off Georgia coast, 4 crew members reported missing: https://t.co/GjEj7qY7MB