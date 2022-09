Петима души са били убити в Иран, след като силите за сигурност са открили огън по време на протести заради смъртта на жена в полицейски арест, съобщи кюрдска правозащитна група, в третия ден на безредици заради инцидент, който разпали гнева на цялата страна, съобщи Ройтерс.

22-годишната Махса Амини жена бе арестувана в Техеран за нарушаване на правилата на шериата, повеляващи жените да покриват косата са и да носят дълги и широки дрехи. В петък тя почина, след като изпадна в кома. В социалните мрежи се появиха постове, че тя е била пребита в полицейската кола, предаде Ройтерс. Полицията отрече тя да е била бита и заяви, че младата жена се е почувствала зле, докато чакала с други задържани иранки, и е починала от внезапно спиране на сърцето.

Няма официално потвърждение за смъртните случаи. Официалната информационна агенция IRNA съобщи, че в редица градове в седем провинции е имало "ограничени" протести, които са били разпръснати от полицията.

Държавната телевизия заяви, че редица протестиращи са били арестувани, но отхвърли "някои твърдения за смъртни случаи в социалните медии", като показа двама ранени младежи, които отрекоха съобщенията, че са били убити.

