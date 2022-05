Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел каза, че Европейският съюз ще предостави на Украйна допълнителна военна помощ в размер на 500 милиона евро и изрази убеденост, че през следващите дни ще бъде постигнато споразумение за налагане на ембарго върху руския петрол, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Борел говори пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри на страните от Г-7 в Северна Германия. Той обясни, че военната помощ е предвидена за тежко въоръжение като танкове и артилерия и каза, че с нея общата помощ на евросъюза за Украйна достига 2 милиарда евро.

Борел изрази оптимизъм по отношение на възможността през следващите дни да бъде постигнато споразумение за налагане на ембарго върху вноса на петрол от Русия.

"Сигурен съм ще имаме споразумение. Нуждаем се от него и ще го постигнем. Трябва да се отървем от петролната зависимост от Русия", заяви той и допълни, че ако не се постигне съгласие на ниво посланици, въпросът ще бъде обсъден в понеделник на срещата на външните министри на страните от ЕС.

По-рано днес Великобритания поиска на Украйна да бъдат доставени повече оръжия за борба с инвазията на Русия, срещу която Лондон настоява да бъдат въведени нови санкции, а Франция увери Киев в подкрепата на Г-7 "до победа на Украйна", предаде Франс прес.

