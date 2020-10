Доналд Тръмп постави под въпрос умственото здраве на съперника си демократ Джо Байдън, който на снощна предизборна проява изглежда забрави името на президента републиканец, предаде Франс прес.

"Джо Байдън снощи ме нарече Джордж. Не можа да си спомни името ми", написа в Туитър Доналд Тръмп, който е дал на Байдън прякора "Сънливия Джо" и често намеква, че 77-годишният бивш вицепрезидент може да страда от някаква форма на сенилност.

"Трябваше водещият да му помогне да се измъкне от интервюто", добави Тръмп, който обвини медиите, че прикриват този инцидент.

Байдън снощи взе думата на виртуален концерт в подкрепа на кандидатурата му. "Още четири години Джордж. . ., Джордж. . .", започна той и спря.



"Ако Тръмп бъде преизбран, ще се озовем в друг свят", продължи после той, седнал до съпругата си Джил Байдън.



Joe Biden confuses President Trump with George W. Bush: “because of who I’m running against…George, ah, George”https://t.co/Xbg6secj8T pic.twitter.com/7fTukXl7rS