Той не е бил притеснен при кацането и не е подал позивни за аварийна ситуация

4997 Снимка: AP/БТА

Пилотът на самолета на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен не е бил притеснен при кацането на летището в Крумово и не е подал позивни за аварийна ситуация. Това става ясно от записа на разговора му с диспечера от аеропорта непосредствено преди приземяването.

Достъп до него има в специализирания сайт liveatc.net, в който в реално време може да се слушат разговорите между кулата на съответното летище и пилотите, както и записите от тях седмица по-късно, обясни пред "Марица" Славчо Пейков, който от дълги години има интереси към авиацията.

Записът е с много лошо качество, но въпреки това става ясно, че се дават упътвания на пилота за инструментално кацане на писта 30, след като той е обяснил, че има малък проблем с GPS. Затова е и отменено първоначалното насочване към писта 12, защото на нея приземяването става само чрез джипиес.

По време на разговора няма подадени позивни за проблем PAN-PAN и MAYDAY, както и няма код за аварийна ситуация SQUAWK 7700.

На записа се чува как пилотът съобщава до кулата, че имат проблеми с GPS (джипиес картите) и иска разрешение за кацане чрез система за кацане по прибори ILS (Instrument Landing System).

"Преминавате по процедурен контрол. Ако желаете - продължете по ILS X-ray" (процедура по снижаване според профила), отговаря мъжът от контролната система на летище Пловдив.

Решение на пилота е коя е от двете действащи на Летище Пловдив навигационни системи да избере, съобщи bTV.

Полетът на Урсула фон дер Лайен е бил изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

Днес британското издание "Файненшъл таймс" написа, че руска намеса е изключила навигациите на летището в Пловдив и е възпрепятствала кацането на самолета на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен у нас в неделя. Без GPS, екипажът бил принуден да използва хартиени карти и да приземи ръчно машината на пистата, твърди публикацията.

Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът. "По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане", обявиха от правителствената пресслужба. Оттам уточниха още, че пренасочване на полета не се е наложило. "По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив", добавят оттам.

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен, цитирани от БТА. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса.

Москва категорично отрече.

"Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия", заяви Подеста пред журналисти в Брюксел. Тя подчерта, че подобни действия са част от враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал, но те само засилват ангажимента на ЕС към укрепване на отбранителните способности и подкрепата за Украйна.

В същото време директорът на пловдивското летище Красимир Пешев категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало вчера.

"Това е решение на пилота и е рутинна практика", заяви Красимир Пешев пред БНР и отрече твърдението на британското издание "Файненшъл таймс", че самолетът с председателя на ЕК е кръжал 1 час преди да се приземи.

По думите на шефа на пловдивското летище не е имало заплаха за пътника в нито един момент.

Тази вечер вътрешният министър Даниел Митов пък заяви пред БНТ: "С категоричност можем да кажем, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е".

Фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.

