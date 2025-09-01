По-голяма част от дейностите по профилактика и ремонти могат да бъдат извършени само при спряна централа, обясни зам.-директорът на "Топлофикация София" инж. Йордан Йорданов

1210 Снимка: БТА

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към изпълнителния директор на "Топлофикация София" Петър Петров с препоръка да бъдат положени максимални усилия за съкращаване на сроковете на започналата днес 9-дневна планова профилактика и ремонтни дейности на топлопреносната мрежа в район "Изток София".

Големи квартали с хиляди битови клиенти и редица медицински и стопански обекти са без топла вода. Плановият ремонт засяга 14 квартала в източната и южната част на София, както и части от кварталите "Лозенец" и "Яворов".

На бойлери и бързовари вече разчитат жителите на "Христо Смирненски", "Гео Милев", "Изток", "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Младост" 1, 1А, 2, 3 и 4, кв. "Мусагеница", кв. "Полигона", кв. "Студентски град", кв. "Витоша", кв. "Малинова долина", ж.к. "Дървеница", ж.к. "Дружба" 1 и 2, кв. "Хладилника", част от кв. "Лозенец" и от кв. "Яворов".

Заместник-директорът на столичната "Топлофикация" инженер Йордан Йорданов обаче защити спирането на топлата вода, като обясни, че за да се гарантира надеждност и сигурност и да се осигури безаварийно и ефективно отопление, е необходимо да бъде извършена профилактика, предаде БНР.

"В ТЕЦ "София Изток" ще си извърши ревизия и профилактика на основни и спомагателни съоръжения. По-голяма част от тези дейности могат да бъдат извършени само при спряна централа. Какво имам предвид - ревизия на помпи в мрежовата топлофикационна станция, на измервателни средства, резервоари, тръбопроводи, деаератори и други", добави той.

По думите на Йорданов, докато топлата вода е спряна ще бъде направена и пълна ревизия на безнапорния канал, както и профилактика на електрическата част на централата. Ще се отстранят и всички констатирани пропуски и несъответствия, възникнали в процеса на експлоатация и чието отстраняване е било невъзможно по време на на експлоатация на централата.

По отношение на топлопреносната мрежа ще бъде извършена ревизия на отвори и компенсатори на топлопроводите и подмяна на амортизирана арматура. Предстои да бъде извършена и подмяна на компрометирани участъци от мрежата с цел минимизиране на авариите, свързани със засягане на голям брой абонати.

"Профилактиката, за съжаление, не ни застрахова от възникването на такива събития, които в повечето случаи имат непредвидим характер и са следствие на остарялата и амортизирана мрежа. Създали сме необходимата организация за работата на екипите на дружеството - и в централата, и по мрежата. Ще положим максимални усилия за съкращаване на времето, в случай че това е възможно", обясни инж. Йорданов.

