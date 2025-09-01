Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев категорично отрече с полета и кацането да е имало притеснение и заплаха за шефката на ЕК, самият той през цялото време го е следил на флайт радар

Правителствената информационна служба излезе с уточнение, след като в чуждестранни и български медии се появиха публикации, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив. От кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът. В същото време началникът на Летище Пловдив категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар.

"По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане", обявиха от правителствената пресслужба. Оттам уточниха още, че пренасочване на полета не се е наложило. "По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив", добавя оттам.

Полетът на Урсула фон дер Лайен е бил изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

В същото време директорът на пловдивското летище Красимир Пешев категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало вчера.

"Това е решение на пилота и е рутинна практика", заяви Красимир Пешев пред БНР и отрече твърдението на британското издание "Файненшъл таймс", че самолетът с председателя на ЕК е кръжал 1 час преди да се приземи.

По думите на шефа на пловдивското летище не е имало заплаха за пътника в нито един момент.

Фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.

България е един от най-важните европейски доставчици на военна техника за Украйна, първоначално на остаряло оръжие от съветската епоха в първите месеци на войната, а сега на артилерия и други продукти, произведени от голямата отбранителна промишленост на страната, отбелязва "Файненшъл Таймс". Изтъква се още, че Фон дер Лайен е напуснала Сопот със същия самолет, но без инциденти след посещението.

