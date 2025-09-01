4694 Снимка: Istock by GettyImages

Излезе психиатричната експертиза на 36-годишния Александър Александров от Пловдивско, който преди по-малко от месец подаде фалшив сигнал за терорист на борда на самолет от София за Лондон. Заключението на вещите лица е категорично - мъжът страда от психическо разстройство и не може да носи наказателна отговорност за действията си.

Прокуратурата вече е информирана за резултатите и ще поиска принудителното му настаняване за лечение в Центъра за психично здраве - Пловдив.

Фалшивият сигнал бе подаден на телефон 112 в средата на август, когато Александров съобщил, че на борда на самолет "Boeing 737" на авиокомпания "Ryanair" - полет FR-9962 от София до летище "Станстед" в Лондон, се намира "опасен палестинец", който възнамерява да извърши престъпление. На борда са пътували 174 души. По тази причина самолетът не е бил допуснат във въздушното пространство на Чехия и е бил пренасочен над Германия, където е ескортиран от немски военни изтребители до преминаване на кризисната ситуация.

Органите на реда веднага локализирали подателя на сигнала и започнали издирването му. Впоследствие 36-годишния мъж бил задържан. Според държавното обвинение мъжът е подал общо четири фалшиви сигнала за атентати - както на пловдивското, така и на софийското летище.

Информацията, която излезе първоначално бе, че причина за последното обаждане е личен конфликт със съпругата му. Александров и жената са разделени, като между тях е имало съдебни дела за попечителство над децата. Мъжът е осъден да плаща издръжка, а решението на жената да изведе децата зад граница силно го разгневило. Именно това е подтикнало Александров да подаде сигнала на 112.

По неофициална информация на TrafficNews Александър Александров от години работи в Нидерландия.

