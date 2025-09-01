Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България, заяви говорителката Ариана Подеста

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен, цитирани от БТА.

По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса.

"Може да потвърдим, че действително е имало GPS смущения, но самолетът е кацнал безопасно в България. Българските власти ни информираха, че подозират умишлена намеса от страна на Русия", заяви Подеста пред журналисти в Брюксел. Тя подчерта, че подобни действия са част от враждебното поведение на Москва, към което ЕС вече е привикнал, но те само засилват ангажимента на ЕС към укрепване на отбранителните способности и подкрепата за Украйна.

Новината за предполагаемата руска атака, насочена срещу Урсула фон дер Лайен, излезе първо във "Файненшъл таймс".

От Министерски съвет потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Пловдив е изчезнал GPS сигналът.

В същото време началникът на Летище Пловдив категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също отрече Русия да е замесена.

"Този инцидент подчертава неотложността на посещенията на председателката на ЕК, които в момента обхващат седем страни, включително България. Тя лично се запознава с предизвикателствата, пред които са изправени нашите източни партньори", допълни говорителката на ЕК Ариана Подеста.

Самолетът, използван за пътуването, е изпълнявал чартърен полет и не се е наложило отклоняване на маршрута, тъй като е кацнал в предвидения град. На въпрос дали именно самолетът на председателя е бил целта на смущенията, Подеста отговори, че това е въпрос, който следва да бъде отправен към българските власти и, ако се потвърди, към Русия.

По темата се изказа и друга говорителка на ЕК - Анна-Кайса Иконен, която подчерта, че смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневна практика в Източна Европа.

"ЕС е сред най-засегнатите региони в световен мащаб. През юни 13 държави членки изпратиха писмо до ЕК, с което изразиха сериозно безпокойство и призоваха за действия", заяви Иконен. Според нея проблемът има сериозни последствия не само за авиацията, но и за морския транспорт и икономиката като цяло.

ЕК вече работи по специален план за защита на авиацията в сътрудничество с Агенцията за авиационна безопасност (EASA) на Европейския съюз и ЕВРОКОНТРОЛ (Eurocontrol) за националните въздушни навигационни служби и производителите от бранша.

"Сътрудничеството между държавите членки, обменът на информация и координацията са от ключово значение в такива случаи", заяви още говорителката.

ЕК вече е наложила санкции на няколко компании и лица, които са били замесени в дейности, свързани с смущения на GPS сигнали, включително такива, за които има подозрения, че произхождат от Русия. На въпрос от журналист дали Европейската комисия ще търси отговорност на Русия чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), Иконен потвърди, че ЕС съдейства на глобален план по темата, изготвян от ИКАО.

"Това не е само проблем на ЕС. Участваме активно в разработването на глобален план чрез ИКАО. Що се отнася до бъдещи санкции - те остават в правомощията на държавите членки, но ние вече сме предприели конкретни стъпки в рамките на нашите компетенции", поясни тя.

ЕК работи по действие план в отговор на увеличаващите се сигнали за GPS смущения. Този план ще включва конкретни мерки, които да повишат устойчивостта на ЕС срещу подобни заплахи, включително повишаване на капацитета на навигационната система "Галилео" за мониторинг и ранно предупреждение.

