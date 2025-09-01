Говорителката на ЕК Ариана Подеста пък отговори отрицателно на журналистически въпрос дали България е предоставила някакви доказателства

2493 Снимка: БТА/АР

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС.

По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От изданието допълниха, че се е наложило пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета.

От кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.

В същото време началникът на Летище Пловдив категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

Междувременно говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са я нарекли груба намеса от страна на Русия. На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори "не".

Полетът на Урсула фон дер Лайен е бил изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.