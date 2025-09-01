Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България вчера, предаде ТАСС.

Русия на Путин

По-рано днес британският вестник "Файненшъл таймс написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета при заход за кацане на летище Пловдив. От изданието допълниха, че се е наложило пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета.

От кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.

В същото време началникът на Летище Пловдив категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар.

"Вашата информация е невярна", заяви лаконично Песков в отговор на въпрос на "Файненшъл таймс".

Междувременно говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са я нарекли груба намеса от страна на Русия. На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори "не".

Полетът на Урсула фон дер Лайен е бил изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия. 

ИЗБРАНО
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед" Лайф
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"
17647
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия Корнер
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия
4683
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант Бизнес
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант
6615
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео) IT
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео)
13908
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски Impressio
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски
6812
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима Trip
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима
4346
Домашен сладолед с пъпеш Вкусотии
Домашен сладолед с пъпеш
1009
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират? Zodiac
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират?
792
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания Времето
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания
5783