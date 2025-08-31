20479 Снимка: БТА

Привърженици на партия "Възраждане" протестират на площада пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие, предава БТА.

Всички снимки вижте ТУК>>>

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза народният представител Ангел Георгиев. По думите му, хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Снимка: БТА

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи.

Снимка: БТА

Те издигнаха плакати с надписи "Не на еврото", "Не на войната", "Не сме колония на Брюксел", "Днес искат бомби, утре - танкове, вдругиден - вашите синове".

Снимка: БТА

Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм.

Снимка: БТА

В района на ВМЗ - Сопот има засилено полицейско присъствие.

Снимка: БТА

В същото време лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви по БНТ, че Урсула фон дер Лайен "не е канена и не е желана" у нас.

Снимка: БТА

Попита защо за визитата ѝ днес се е разбрало в четвъртък вечерта. "В случая не говорим за неуважение от нейна страна , а за страх на управляващите от българския народ, от протестиращите пред ВМЗ-Сопот.

Снимка: БТА

От кого е застрашена сигурността на ЕС? Ако фон дер Лайен мисли, че Русия е враг на България, огромната част от българския народ не мисли това нещо. Превантивни мерки, добре, но те трябва да бъдат мобилизирани и обяснени. Ако Урсула фон дер Лайен иска да подготвя ЕС за война с Русия, нека да го каже".

ЕС се милитаризира и това е жалко, коментира още лидерът на "Възраждане".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.