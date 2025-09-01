По думите на вътрешния министър, от началото на войната в Украйна през 2022 г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта, се случват постоянно

Уведомени сме за проблема веднага. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП, отдела по киберпрестъпност дали не става въпрос за кибератака. Така вътрешният министър Даниел Митов коментира в студиото на предаването "Интервюто" на БНТ инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"С категоричност можем да кажем, че това не е случая, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", поясни Митов.

По думите му, от началото на войната в Украйна през 2022 г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта, се случват постоянно.

"Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има дори протокол по този въпрос, когато се стигне до подобен тип заглушаване има инструментална система за кацане по прибори, така че да може да бъде извършено кацането безопасно и в съответствие с дадените протоколи. Може да става въпрос точно за това. Естествено другите институции, които имат отговорност по тази тема, ще си свършат работата и ще уведомят както обществото, българското общество, така и Европейската комисия", уточни вътрешният министър.

Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане, заяви пред журналисти европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от световните агенции. Изявлението му бе направено, след като британският вестник "Файненшъл таймс" написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен при заход за кацане на летище Пловдив. От изданието допълниха, че се е наложило пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета.

"Заглушаването вреди на икономиката и транспорта по въздух и море. Глобалната навигационна спътникова система "Галилео" може да ни помогне! Вече осигуряваме услуга за прихващане на заглушавания. Ще увеличим броя на спътниците в ниска околоземна орбита за по-голяма надеждност и ще подобрим откриването на смущения", обясни Кубилюс.

