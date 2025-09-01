Вече осигуряваме услуга за прихващане на заглушавания, заяви комисарят по отбраната Андрюс Кубилюс

Снимка: iStock by Getty Images

Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане, заяви пред журналисти европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от световните агенции.

Изявлението му бе направено, след като британският вестник "Файненшъл таймс написа, че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на Урсула фон дер Лайен при заход за кацане на летище Пловдив. От изданието допълниха, че се е наложило пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета.

"Заглушаването вреди на икономиката и транспорта по въздух и море. Глобалната навигационна спътникова система "Галилео" може да ни помогне! Вече осигуряваме услуга за прихващане на заглушавания. Ще увеличим броя на спътниците в ниска околоземна орбита за по-голяма надеждност и ще подобрим откриването на смущения", обясни Кубилюс.

От кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в града под тепетата е изчезнал GPS сигналът. Но началникът на Летище Пловдив категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също отрече Русия да е замесена.

Една от говорителките на Европейската комисия Ариана Подеста обясни, че Брюксел е получил информация от българските власти, че подозират явна намеса от страна на Русия.

"Ние, разбира се, добре осъзнаваме и сме свикнали със заплахите и сплашването, които са редовен компонент от враждебните действия на Русия. Разбира се, това само допълнително ще засили непоклатимия ни ангажимент да увеличим отбранителните способности и подкрепата за Украйна. Този инцидент всъщност подчертава неотложността на настоящото пътуване на председателя на Европейската комисия до държавите членки на първа линия, където тя лично стана свидетел на ежедневните предизвикателства, свързани със заплахите от страна на Русия и нейните проксита. ЕС ще продължи, дори повече след този инцидент, да инвестира в отбраната и в готовността на Европа", добави тя.

Урсула Фон дер Лайен е на обиколка в страните от източната граница на ЕС, като вчера посети "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот.

