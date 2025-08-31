Председателят на ЕК посети ВМЗ-Сопот заедно с премиера Желязков и Бойко Борисов. Похвали ни за непоколебима подкрепа към Киев и обяви планове за нови инвестиции в отбраната

14787 Снимка: "Булфото"

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети оръжейния завод ВМЗ - Сопот в рамките на еднодневната си визита в България. Тя подчерта, че страната ни има силна отбранителна индустрия и е сред водещите в ЕС по дял от БВП. По думите ѝ, от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, са дошли именно от България.

"България е единствената страна в ЕС, където най-големият частен работодател е компания от отбранителната индустрия. Тук произвеждате големи количества боеприпаси, които подкрепят Украйна и борбата ѝ за свобода. От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна във войната са идвали от България", заяви председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Бруталната война на Русия продължава вече трета година. Путин няма да се спре там. Създал е пълномащабна военна икономика. Трябва активно да се задвижим, за да подобрим своята отбрана", допълни тя.

Фон дер Лайен заяви, че войната в Украйна продължава и Европа трябва едновременно да подкрепя Киев и да укрепва собствената си отбрана. Тя обяви, че през октомври ще бъде обсъдена "пътна карта" за пропуските в отбранителните способности на ЕС, а в Сопот се очаква да бъдат разкрити нови работни места с европейско финансиране.

Председателя на Европейската комисия заяви още, че Европа планира да повиши производствения си капацитет на снаряди. Целта е 2 милиона бройки до края на годината. По думите и това "усещане за спешност" трябва да се задържи, а страните в ЕС бързо и добре координирано да укрепят бойните си способности.

"България активно допринася за отбраната и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря. Това е повод за национална и европейска гордост", завърши фон дер Лайен.

Плановете на ЕС включват в България да бъде изградена голямата фабрика за барут от най-ново поколение. У нас ще се построи и завод за 155-милиметрови снаряди в натовски калибър. Според председателката на Европейската комисия до 1000 работни места ще бъдат открити в Сопот.

"Искам да ви уверя, че колкото и да е трудно, ще пазим правителството, за да се случат тези проекти", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и протестиращите пред ВМЗ-Сопот.

"Уважавам протестиращите, но искам да им кажа, че десетилетия наред в този завод се произвеждат снаряди и оръжия, и то с цел България да бъде отбранявана. Трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат", заяви Борисов.

Премиерът Росен Желязков подчерта стратегическото значение на България в Източна Европа.

Желязков заяви, че целта на визитата е била да се запознае г-жа Фон дер Лайен с перспективите за развитие на българската отбранителна индустрия. Той подчерта предстоящия съвместен проект с германския отбранителен концерн "Райнметал" като част от усилията за засилване на отбранителната способност на ЕС в партньорство с НАТО.

Премиерът заяви, че страната ни ще развива отбранителната индустрия в рамките на общите усилия на ЕС и посочи, че това ще донесе нови технологии и гаранции за сигурност.

Урсула фон дер Лайен отговори, че първата линия на отбрана за Украйна са силни и добре оборудвани въоръжени сили.

"Обичам да казвам, че Украйна трябва да бъде като "таралеж от стомана", който не може да бъде погълнат. Това, което правите във ВМЗ, е изключително полезно, защото произвеждате боеприпаси както за Украйна, така и за попълване на нашите запаси", каза тя.

В отговор на журналистически въпрос как България може да участва в гаранциите за сигурност за Украйна и каква е ролята на държавите от Източния фланг, премиерът Желязков посочи, че това има две предпоставки - намиране на политическо решение и прекратяване на огъня.

"България ще допринесе в морския домейн с антиминни операции за гарантиране на корабоплаването, както и с предоставяне на летищна инфраструктура във въздушния домейн", каза премиерът.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.