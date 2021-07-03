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18-годишно момиче от Враца е изнасилено в Свети Влас, съобщиха от полицията в града.
Вчера, в 10.30 часа, в районното управление пристигнал 51-годишен местен жител. Притесненият мъж съобщил, че в сряда дъщеря му била изнасилена в курортния комплекс Свети Влас. Извършителят Н. Л. привел момичето в безпомощно състояние и тогава се възползвал от него.
Пострадалата е освидетелствана от съдебен лекар и е уведомен дежурният прокурор, съобщи bulnews.bg.
По случая е образувано досъдебно производство.