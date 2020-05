Земен трус с магнитуд 6,4 разлюля отдалечен и рядко населен район в американския щат Невада, намиращ се между Рино и Лас Вегас, предаде Ройтерс

Не се съобщава за пострадали и разрушения, съобщиха местните власти.

Турсът е бил засечен в 04:03 ч. рано сутринта местно време. Епицентърът е бил на около 57 километра западно-северозападно от град Тонопа, административен център на окръг Най Каунти, а огнището е било на дълбочина от 7,6 километра, съобщи на сайта си Геофизическият институт на САЩ.

Малко след това са били регистрирани над 10 вторични труса, включително два с приблизителен магнитуда от 5,4 по Рихтер.

Felt a very strong #earthquake 6.4 from #Nevada 12 floors up in downtown #Fresno #California #PacificSouthwestbuilding https://t.co/LTTIu16her pic.twitter.com/9s1ubcLRUn