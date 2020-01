Иранската полиция и силите за сигурност са стреляли с бойни патрони и са използвали сълзотворен газ, за да разпръснат демонстранти, протестиращи срещу първоначалния отказ на Ислямската република да признае, че е свалила украинския пътнически самолет, показват видеоматериали, качени в интернет и цитирани от Асошиейтед прес.

За инцидента, станал снощи на техеранския площад "Азади" ("Свобода"), засега няма съобщения в държавните медии. Международни правозащитни групи обаче призоваха иранските власти да разрешат на хората да протестират мирно, както повелява конституцията на страната.

Въпросните видеоматериали са изпратени до базирания в Ню Йорк Център за човешки права в Иран и по-късно са удостоверени от АП. На тях се вижда тълпа от демонстранти, които се разбягват, след като сред тях пада контейнер със сълзотворен газ. Те кашлят и плюят, опитвайки се да избягат от струйките сълзотворен газ. Една жена се чува да вика на фарси: "Те стрелят със сълзотворен газ срещу хората! Площад "Азади". Смърт на диктатора!".

На друго видео се вижда жена, която я изнасят след сблъсъка с полицията, а по земята под нея остава кървава следа. Тези, които са около нея, крещят, че тя е била улучена от боен патрон в крака.

Снимка: UGC via AP/БТА

Други снимки и видеоклипове от инцидента показват локви кръв по тротоара.

Снимка: Center for Human Rights in Iran via AP/БТА