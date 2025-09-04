Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече историята за кацане на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Пловдив по хартиени карти 100% фалшификация, измислица, показваща отчаяние.

Русия на Путин

"Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен, това не е просто лъжа, както понякога се случва с тях, с известна доза истина или смесица от полуистини и неистини. Това е 100% фалшификация, измислица", заяви Захарова на брифинг в кулоарите на Източния икономически форум във Владивосток.

"Тази последна невярна информация за Урсула фон дер Лайен и нейния самолет, който каца с помощта на хартиени карти, показва отчаяние", каза още тя.

По думите ѝ новината е подхвърлена за отклоняване на вниманието от срещата на държавните глави на страните-членки на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

"Представям си някой да седи в Кремъл и да манипулира джойстика и да казва: "Изключете Урсула фон дер Лайен от GPS-а, нека се занимава с хартиени карти - иронизира Захарова - Не знам защо тогава не откраднахме картите. Може би щеше да е по-лесно."

Говорителката на руското МВнР се пошегува, че може би нещо се е счупило не в самолета на Фон дер Лайен, а в самата нея.

Няма доказателства GPS сигналът на самолета на Урсула фон дер Лайен да е бил заглушен, обяви тази сутрин вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Никой от България не е информирал европейски институции в Брюксел за полета на Фон дер Лайен, заяви веднага след това на изслушване по темата в парламента премиер Росен Желязков.

Историята тръгна от публикация на "Файненшъл таймс", че руска намеса е изключила навигациите на летището в Пловдив и е възпрепятствала кацането на самолета на Лайен у нас в неделя.

Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече.

Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев пък категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало.

Вътрешният министър Даниел Митов заяви, че категорично не става въпрос за кибератака.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.

