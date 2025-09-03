Италиански военни засекретяват полетите на висшите държавници, президентът на Литва кръжа преди кацане заради дрон

1043 Снимка: Президентство на Румъния

Италия обмисля да запази в тайна държавните полети, след като сателитният сигнал на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е бил заглушен от Русия. Това пише The Guardian, цитирайки източници от италианското министерство на отбраната.

"Фон дер Лайен, яростен критик на руския президент Владимир Путин и войната на Москва в Украйна, е летяла за България в неделя, когато чартърният ѝ самолет е загубил сателитните навигационни средства, което е забавило пристигането му в градчето и е принудило самолета да кръжи около летище в продължение на един час", разказва драматично, но неточно, британското издание. Както е известно, самолетът на Лайен не е кръжал и е кацнал по график, но не по GPS, а по прибори.

Guardian пише още, че след инцидента държавите-членки на ЕС обсъждат как да направят полетите на лидерите по-сигурни, тъй като заглушаването на GPS сигнали и "спуфингът" - тактика за електронна война, която води до показване на невярна навигационна информация - са се увеличили след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. и са ескалирали още по-рязко през последната година.

Служители на отбраната са заявили, че Рим обмисля планове за класифициране на държавните полети, минимизиране на информацията, публикувана на уебсайта на кабинета на министър-председателя, и предотвратяване на специализирани сайтове за проследяване да публикуват видимо траекториите на самолетите.

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето за първи път отправи това предложение преди няколко месеца, когато смущенията в сателитната навигация започнаха да стават все по-често срещани във въздушното пространство близо до Русия, припомня британският вестник.

През август латвийската служба за електронни комуникации заяви, че е идентифицирала поне три горещи точки на заглушаване по границите с Русия. През април 2024 г. финландска авиокомпания временно преустанови полетите до естонския град Тарту след заглушаване, а през март същата година самолет, превозващ британския министър на отбраната, е имал заглушен сателитен сигнал, докато е летял близо до руска територия, изрежда The Guardian.

Междувременно снощи самолет на ВСС на Литва с президента Гитанас Науседа на борда е кръжал час, преди да се приземи на летището във Вилнюс заради информация за дрон, съобщи негов говорител, цитиран от литовската ТВ LRT.

"По време на приближаването към летището на Вилнюс постъпи информация за установяване на дрон и че кацането не е безопасно. Пилотите взеха всички мерки за безопасност и след известно време осъществиха кацането", обясни говорителят Томас Томас Берзинскас.