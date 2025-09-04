Караджов: Няма доказателства за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Фон дер Лайен
Данните на четири български институции не показвали срив, обяви транспортният министър
Няма доказателства GPS сигналът на самолета на Урсула фон дер Лайен да е бил заглушен, обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред bTV.
"За да твърдите, че нещо е факт, то трябва да бъде научно доказано. Ако вие кажете, че тук е 25 градуса, с един термометър ще го премерим. Пилотът казва, че има проблем, но с кой GPS? С кой? На компютъра, на земята? Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко. Нито тези на гражданската ни авиация - РВД (Ръководство на въздушното движение), ГВА ("Гражданска въздухоплавателна администрация"), нито тези на ВВС (Военновъздушните сили), които са в София и Пловдив, т.е. на двете места имаме доста сериозно радиочестотно наблюдение, нито дори Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) не показва срив в сигнала на GPS-a", обясни Караджов.
По думите му българските власти "емпирично" не намират нито едно доказателство за заглушаване.
Вицепремиерът от партия "Има такъв народ" отрече България да е съобщавала на западни партньори, че е имало руска намеса, въпреки че говорители на Еврокомисията официално обявиха, че тази информация идва от София.
"Такава комуникация от страна на българската държава не е имало. Аз съм български министър, казвам фактите - единственото, което ГВА е предала към европейската агенция по безопасността на авиацията е, че има доклад от разговора между кулата и пилота, че той има проблем с GPS-а. Той после след кацането благодари на air traffic контрольорите за доброто водене, казва, че имал само "miner issues" (б.а. - малки проблеми). Тепърва ЕАСА ще вади компютрите на борда и ще проверява", посочи още Караджов.
Според Гроздан Караджов насроченото за днес изслушване на премиера Росен Желязков по темата в парламента е измислен повод, за да може опозицията да се изявява.
Историята тръгна от публикация на "Файненшъл таймс", че руска намеса е изключила навигациите на летището в Пловдив и е възпрепятствала кацането на самолета на Лайен у нас в неделя.
Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.
Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече.
Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев пък категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало.
Вътрешният министър Даниел Митов заяви, че категорично не става въпрос за кибератака.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.