Няма доказателства GPS сигналът на самолета на Урсула фон дер Лайен да е бил заглушен, обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред bTV.

"За да твърдите, че нещо е факт, то трябва да бъде научно доказано. Ако вие кажете, че тук е 25 градуса, с един термометър ще го премерим. Пилотът казва, че има проблем, но с кой GPS? С кой? На компютъра, на земята? Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко. Нито тези на гражданската ни авиация - РВД (Ръководство на въздушното движение), ГВА ("Гражданска въздухоплавателна администрация"), нито тези на ВВС (Военновъздушните сили), които са в София и Пловдив, т.е. на двете места имаме доста сериозно радиочестотно наблюдение, нито дори Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) не показва срив в сигнала на GPS-a", обясни Караджов.

По думите му българските власти "емпирично" не намират нито едно доказателство за заглушаване.

Вицепремиерът от партия "Има такъв народ" отрече България да е съобщавала на западни партньори, че е имало руска намеса, въпреки че говорители на Еврокомисията официално обявиха, че тази информация идва от София.

"Такава комуникация от страна на българската държава не е имало. Аз съм български министър, казвам фактите - единственото, което ГВА е предала към европейската агенция по безопасността на авиацията е, че има доклад от разговора между кулата и пилота, че той има проблем с GPS-а. Той после след кацането благодари на air traffic контрольорите за доброто водене, казва, че имал само "miner issues" (б.а. - малки проблеми). Тепърва ЕАСА ще вади компютрите на борда и ще проверява", посочи още Караджов.

Според Гроздан Караджов насроченото за днес изслушване на премиера Росен Желязков по темата в парламента е измислен повод, за да може опозицията да се изявява.

Историята тръгна от публикация на "Файненшъл таймс", че руска намеса е изключила навигациите на летището в Пловдив и е възпрепятствала кацането на самолета на Лайен у нас в неделя.

Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече.

Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев пък категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало.

Вътрешният министър Даниел Митов заяви, че категорично не става въпрос за кибератака.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.

