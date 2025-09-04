Няма руска хибридна атака в този случай и не са констатирани смущения в сигнала на GPS-a, чуждите медии създадоха темата, заяви премиерът в НС

Никой от България не е информирал европейски институции в Брюксел за полета на Фон дер Лайен. Темата е била подета от чуждите медии. Не са констатирани смущения със заглушаване на сигнала на GPS-a в района на Летище Пловдив на 31 август, когато там кацна самолетът на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Това е показала проверката на българските авиационни власти - РВД и Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, заяви премиерът Росен Желязков по време на изслушването в парламента, поискано от групата на ПП-ДБ. Желязков индиректно посочи, че също така не става въпрос за руска хибридна атака, каквито съмнения първоначално бяха изказани от изявление на говорител на Европейската комисия в деня, в който "Файненшъл таймс" публикува статия за инцидент с навигацията на полета на Урсула фон дер Лайен.

"От български официални източници, лица или институции не е подавана такава информация до ЕК. Тази тема се създаде от медийни публикации, но влияе на политически процеси и интереси не само в България", заяви премиерът. "ГВА е извършила проверка. Не е установена заплаха за безопасност, което не налага конкретни мерки. Не са установени аномалии и смущения. В ДАНС не са постъпвали данни за смущения в сигнала.", категоричен беше премиерът.

От ПП-ДБ обаче наблегнаха на противоречие във фактите и попитаха кой дезинформира - говорителят на ЕК или българското правителство, че смущението е било в резултат на руска хибридна атака и за това в Брюксел са били информирани именно от българските власти.

"Ясно е, че това изслушване е по-скоро ваше лично желание за изслушване, отколкото вълнение, което не е получило отговори през последните няколко дни", обърна се към Атанасов премиерът. "Вие считате, че българското правителство дезинформира. Оставам с усещането, че вие искате да създадете интерференция в отношенията на българското правителство с ЕК и това е целта на тази процедура", отговори Росен Желязков. "Вие сте човекът, който държи спусъка на разстрела на демокрацията", обърна се към Атанасов премиерът, по повод твърдението, че правителството дезинформира.

Той цитира резултата от проверката на нашите авиационни власти за периода 29.08 - 1.09.2025 г., когато са извършени замервания за данните. Забавянето на полето е било само в рамките на 5 минути, което е напълно допустимо.

Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо. Това заяви министър-председателят Росен Желязков от трибуната на Народното събрание в отговор на въпроси на народния представител Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната-Демократична България" по темата.

"На основание спешно обсъждане в оперативен порядък информация от структурите с правомощия за контрол на радиочестотния спектър – Комисията за регулиране на съобщенията, Държавна агенция "Национала сигурност" и РВД за GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив с въздействия на средства и системи, използвани за въздушна навигация и кацане", каза Желязков.

"Няма резултати, които да показват изменение на честотите на кулата на Летище Пловдив. Не са констатирани смущения, не са получени и доклади от други въздухоплавателни средства. От разговора между командира и екипажа няма индикация за притеснение от страна на пилота. Транспондерът е излъчвал през цялото време с добро качество на сигнала, няма заглушаване", прочете Желязков. Въз основа на това решението на националния борд е да няма разследване. Желязков добави също, че все още GPS-системата при полетите е спомагателна, а не основна.

След неколкократно настояване от страна на Атанас Атанасов и Даниел Лорер въпросът с руската хибридна атака да бъде изчистен, защото Желязков не е отговорил конкретно, а е засипал депутатите с технически данни, премиерът отново взе думата.

И обобщи, че вече се намират "в 68-и епизод на "Искрено и лично", тъй като му се налага да повтаря едно и също. Желязков обясни, че в резултат на радиоелектронната война на Русия, базирана в Крим, има смущения в радиочестотния спектър на много места в Европа.

"Но това не е свързано с конкретния полет", подчерта премиерът. "Карате ме да спекулирам, че по времето на Кирил Петков и Денков е имало три пъти повече такива инциденти, отколкото при Желязков", сложи точка на репликите и дупликите министър-председателят.

В началото на изслушването той даде подробна сервизна информация и повтори, че авиационни събития, свързани със загуба на сигнали, не се третират като инциденти. Той изчете и статистика на регистрираните подобни смущения от 2021 г. насам. Докато тогава е било само едно отчетено, то през 2022 г. са 183, през 2023 г. стават вече 199, а за 2024 г. са регистрирани 312 случая. От началото на 2025 г. те са повече от два пъти по-малко - 125.

От БСП обвиниха ПП-ДБ, че губят времето и на премиера, и на парламента, след като фактите са били изяснени през последните няколко дни, а от "Величие" констатираха, че повече ги притеснява, че ПП-ДБ ще се чувстват по-спокойни, ако премиерът беше казал, че е имало руска хибридна атака, отколкото това, че е нямало.

