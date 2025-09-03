Президентът на САЩ отрече да е болен, обяви, че мести Космическото командване в Алабама, и за пореден път каза, че е "много разочарован" от Путин

6291 Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Урсула фон дер Лайен е имала "интересно събитие" и никой не знае откъде се е появило това заглушаване. Коментара си той направи по време на брифинг в Белия дом по съвсем други теми, но въпреки това репортерка зададе въпрос за заглушаването на GPS сигнала на самолета с председателя на ЕК над Пловдив.

"О, тя имаше интересно събитие. Тя е изключителна жена. Какво ме питате за нея? Никой не знае откъде е дошло това, но са отнели възможността ѝ да използва телефона си. Понякога това е хубаво нещо. Ако това се случи някога на мен, ще съм много щастлив", каза шеговито Тръмп.

По време на брифинга американският президент определи като "фалшиви новини" съобщенията в социалните мрежи за здравното му състояние, предаде Ройтерс.

Тръмп допълни, че даже е бил много активен през почивните дни. Той говори по темата, след като в мрежата плъзнаха очевидно погрешни слухове, че е починал.

"Не давах пресконференции в продължение на два дни и журналистите казаха: "Трябва да има нещо нередно с него", заяви Тръмп.

"Когато Байдън не се появяваше в продължение на месеци, никой никога не казваше, че има нещо нередно с него. Ние обаче ние знаем, че той не е в най-добрата си форма", посочи още президентът.

Тръмп обяви още, че Космическото командване на страната ще бъде преместено от Колорадо в Алабама, отменяйки решението от ерата на Байдън да го запази в западния планински щат, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

"Щабът на Космическото командване на САЩ ще се премести в красивото място, наречено Хънтсвил, Алабама, което завинаги ще бъде известно като Ракетния град. Имахме ожесточена конкуренция за това и Алабама го получава", заяви Тръмп. Той допълни, че Хънтсвил е спечелил надпреварата за щаба на Космическото командване, отчасти защото "там се бориха по-усилено за него от всеки друг".

Функциите на Космическото командване включват провеждане на операции като осигуряване на сателитна навигация и комуникация с войските, както и издаване на предупреждения за изстрелвания на ракети. Алабама и Колорадо отдавна се конкурират за Космическото командване, защото то има значителни последици за местната икономика. Служители, както от Алабама, така и от Колорадо твърдят, че техният щат е по-доброто място.

Преди брифинга в Белия дом американският президент даде телефонно интервю за "Шоуто на Скот Дженингс" и за пореден път призна, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин. Без да даде подробности, Тръмп заяви, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.

"Много съм разочарован от президента Путин, мога да кажа това, и ще направим нещо, за да помогнем на хората да живеят", каза Тръмп.

Американският президент призна също, че "като цяло не е притеснен" по отношение на оста, която се сформира срещу САЩ и включва Китай и Русия. Коментарът му идва, след като вчера китайският президент Си Цзинпин посрещна редица държавни лидери, включително руския си колега, на среща на върха в китайския град Тянцзин.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.