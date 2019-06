Вагон от метрото в Бостън дерайлирала в събота сутринта, съобщава БТА. Девет души са в болница.

10 пострадали са били докарани в отделението за спешна помощ, но един е отказал лечение. Никой от ранените не е с опасност за живота.

Инцидентът е станал на Зелената линия близо до станция Кенмор Скуеър. Пожарникарите са изнасяли пътниците от тунела с носилки.

At least 9 injured after Green Line train derails in Boston https://t.co/uBK4g8EaWR pic.twitter.com/cV8QIaWU95