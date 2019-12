383 Снимка: AP/БТА

Шведската тийнейджърка и активистка за действия срещу климатичните промени Грета Тунберг пристигна днес в Европа. Яхтата й акостира в пристанището на Лисабон след триседмично плаване през Атлантика с платноходен катамаран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

От португалската столица Тунберг ще продължи към съседна Испания, за да участва в климатичната конференция на ООН в Мадрид.

Пристигането й съвпадна с публикуването на нов научен доклад, според който има все повече доказателства, че светът става все по-топъл. През сегашното десетилетие вероятно ще бъде регистриран нов температурен рекорд, отбелязва АП.

Тунберг пристигна от САЩ, пътувайки на 15-метровата яхта "Ла Вагабонде" на австралийско семейство. Плавателният съд се движи с възобновяема енергия, използвайки слънчеви батерии и хидрогенератори.

Хората не успяват да разберат гнева на младото поколение пред лицето на променящия се климат, заяви Грета Тунберг, цитирана от Ройтерс.

"Хората подценяват силата на гневните деца. Те са гневни и фрустрирани", каза 16-годишната Тунберг в Лисабон пред събрали се свои поддръжници и представители на медиите.

Тунберг съобщи, че ще прекара няколко дни в Лисабон, преди да отиде в Мадрид за срещата на ООН за климата. На нея тя ще се стреми да гарантира, че "гласовете на бъдещите поколения" ще бъдат чути.

Посрещане на Грета Тунберг, която доплава с яхта от САЩ. Активистката говори пред събралото се множество Снимка: AP/БТА

Чилийският министър на околната среда Каролина Шмит приветства ролята на Тунберг в привличането на вниманието към заплахата от климатичните промени. Шведската тийнейджърка е "лидер, който успя да промени сърцата на много млади хора и много хора по целия свят", заяви Шмит в Мадрид.

Очаква се в Лисабон Тунберг да се срещне с местни лидери и други активисти. Представители на шведската активистка заявиха, че не могат да потвърдят кога тя ще замине за Мадрид, намиращ се на 600 км на изток.

Натиск върху световните лидери оказва движението "Петъци за бъдещето", водено от Грета Тунберг. Всеки петък то събира милиони млади хора по улиците на стотици градове по света.

В същото време нараства и броят на жертвите на бури, пожари и други свързани с климата екстремни събития.

Грета Тунберг беше определена като автор на годината във Великобритания след издаването на първата й книга "No One Is Too Small to Make a Difference" (Никой не е прекалено малък, за да бъде значим). Младата шведка получи отличието от една от най-големите търговски мрежи за разпространение на книги във Великобритания - "Уотърстоунс".

Книгата на 16-годишната девойка се появи по лавиците на магазините в Обединеното Кралство през месец май.