Американският посланик в България Н. Пр. Херо Мустафа заяви, че започва усилена работа за засилване върховенството на закона, насърчаване независимостта на съда и борба с корупцията в страната. В тези усилия ще бъдат включени новият съветник от Департамента по правосъдие, който ще пристигне в София само след няколко дни, държавните органи и гражданският сектор.

Това посланик Мустафа каза по време на първата си публична лекция от стъпването ѝ в длъжност на тема "Отношенията САЩ - България: Следващите 30 години", организирана от Атлантическия клуб в България.

В изказването си Херо Мустафа акцентира на темата за засилване на демокрацията и върховенството на закона. Когато хората имат вяра в своите институции, България ще достигне своя потенциал, категорична бе посланикът.

За справяне с корупцията ще бъде предприет многостранен подход, включително и чрез прилагането на по-твърди мерки, закани се посланик Мустафа.

По нейните думи, за тази цел ще се използват инструменти, "които имат зъби" - за такива например посланикът посочи този раздел 7031C. Съгласно американското законодателство: "в случаи, когато държавният секретар разполага с достоверна информация, че чуждестранните служители са били замесени в значителна корупция или грубо нарушение на правата на човека, тези лица и членовете на техните семейства не могат да влизат в Съединените щати". За такива могат да се смятат всякакви официални лица - държавни служители, депутати, висши магистрати и др.

"Подобни твърди мерки ще бъдат в полза на България в дългосрочен план, тъй като стриктното придържане към върховенството на закона е неразривно свързано с политическото и икономическото процъфтяване на България", каза още посланик Мустафа, цитирана и от Дойче веле.

"The U.S. will continue to support Bulgarian civil society, promote a free and transparent media space, and highlight the importance of protecting human rights." ~Amb Mustafa at @AtlanticClubBG pic.twitter.com/iLinDnCLNm