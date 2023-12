Продължава вълната от политически реакции след решението на Съвета на ЕС България и Румъния да станат част от Шенгенското пространство по въздух и море през март 2024 г. Докато от Брюксел похвалите за постигнатото не се забавиха, а в съседна Румъния президент и премиер вече се поздравиха с успеха, у нас се наблюдава известна сдържаност в оценката спрямо "въздушния Шенген". В редиците на ГЕРБ-СДС пък изглежда, че няма единодушие като добра новина ли се гледа на последното решение на Съвета на ЕС или не.

Делян Добрев от ГЕРБ-СДС снощи поиска оставката на кабинета заради информация в електронна медия, че премиерът Николай Денков се е съгласил да приемем 6000 афганистански бежанци срещу "въздушния Шенген". Скоро след това публикацията на Добрев във Facebook беше изтрита. Остана само забележката, че:

Съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков му отговори, че "няма как успехът да бъде представен като провал, въпреки многото усилия в тази посока". И поясни, че и сега сме задължени да регистрираме и приемаме мигранти, както е според Дъблинското споразумение.

Вицепремиерът и външен министър Мария Габриел пък изтъкна дългогодишните си усилия за постигане на тази цел "като член на Европейския парламент, на Европейската комисия, като вицепремиер и министър на външните работи". А сред хората, на които благодари за постигнатия резултат, бяха премиерът Николай Денков, вътрешният министър Калин Стоянов и "специално на Бойко Борисов за всеотдайната и последователна работа по темата". Самата оценка на Борисов преди дни претърпя метаморфоза - припомнете си тук.

Калин Стоянов, който бе посочен като министър на ГЕРБ-СДС след като по-рано тази година от партията се застъпиха за него при искането на оставката му, видя в новините за Шенген добра оценка на работата на граничната ни полиция:

Колегата му в кабинета "Денков" - правосъдният министър Атанас Славов, пък се похвали с реформите в правосъдието:

Според него по този начин страната ни от периферията на Европа се приближава към сърцето на съюза и ще стане реален участник във взимането на решения за общото ни бъдеще и в сферата на опазването на общите граници. По думите му скоро гражданите и бизнесът ще почувстват практически ползите от улесненото пътуване.

Той добави, че предстои важна година, в която "трябва да направим следващите решителни крачки към укрепване на правовия ред чрез силни, ефективни и изграждащи доверие институции".

Според депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев политици - руски проксита на Путин в България, са се притеснили, че цената за влизането в Шенген (срещу което те толкова се бориха) ще бъде приемането на бежанци у нас. "Нищо подобно - България ще продължи да спазва досегашните си ангажименти. И в момента сме задължени да регистрираме и приемаме мигранти - наш ангажимент по Дъблинското споразумение", повтори той Тезата на Петков.

"Влизането в Шенген е тежък удар срещу пропутинските сили, защото задълбочава европейската ни интеграция. Целта ни през 2024 г. ще бъде Шенген по суша и влизане в еврозоната, смята още Мирчев.

"България не е поела никакви допълнителни ангажименти за влизането ни в Шенген. Точка! Същите, които плашат с мигранти, да се стягат - чака ни отпадане на сухопътни граници и еврозона. Тогава как ще плачат руските проксита", написа в профила си депутатът Явор Божанков.

Остра реакция дойде от бившия министър на отбраната и вицепремиер по сигурността в периода 2017-2021 г. Красимир Каракачанов:

Коментарът му е направен преди официалното съобщение на правителството. Според него, т. нар. "въздушен Шенген" не е никакво разрешаване на въпроса. Това само ще облекчи пътуващите на екскурзия до Европа български граждани.

Похвали от Брюксел

"Днес България и Румъния трябва да се гордеят. Решението за премахване на вътрешните гранични проверки по въздух и море е голяма стъпка напред за тях и за Шенгенското пространство", коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

