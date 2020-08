Новият посланик на Великобритания Роб Диксън пристигна на летище "София". Той публикува снимки в профила си в Туитър, а малко по-късно от британското посолство също съобщиха за пристигането му в България.

Робърт Диксън ще поеме поста на дипломат №1 от Ема Хопкинс, чийто мандат изтече. От Министерство на външните работи на Великобритания оповестиха назначението на Диксън през март. Това е първият му пост като посланик.

Робърт Джон Диксън е дипломат от кариерата. През 1995 година е завършил международни отношения в University of Wales, а 4 години по-късно се сдобива и с докторска степен.

От 2012 до 2016 г. Роб Диксън е бил заместник-ръководител на британската дипломатическа мисия в Тел Авив. От 2016 г. досега е шеф на департамента за Западна Африка в британското външно министерство. Новият посланик е бил и втори секретар по правата на човека на мисията на Обединеното кралство в ООН в Женева.

Новият британски посланик е женен за преводачката Дора Блажек-Диксън. Двамата имат един син.

And we are off! See you soon, Bulgaria.