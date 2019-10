51 Снимка: Булфото

Учебници на българската издателска група "Просвета" са обявени за едни от най-добрите в Европа, съобщиха от издателството. Международно жури е присъдило златно отличие в престижния конкурс за най-добър европейски учебен материал BELMA /Best European Learning Material Award" на поредицата Hello! New Edition на "Просвета" за първи-четвърти клас.

Конкурсът се организира всяка година на най-големия издателски форум в света - на Международния панаир на книгата във Франкфурт.

Бронзова награда е получила още една поредица от учебници на "Просвета" - тези по история и цивилизации за пети, шести и седми клас.

"Горди сме, че за пореден път "Просвета" доказа, че прави учебници на световно ниво", е заявила Кина Андреева - главен редактор в издателската група.

По думите й оценката на журито е била категорична: в наградените учебници има нови подходи, новаторски идеи, методически те са отлично направени и всичко това е съчетано с отлични графично оформление и илюстрации.

Поредицата Hello! New Edition за първи-четвърти клас на "Просвета" е станала победител в категорията "Учебни материали за деца от 8 до 10 години".

Второто място в категорията е взело издание от Сърбия, а третото - от Естония.

Десетки хиляди български деца вече учат по Hello! New Edition, създадена от доказаните учители Емилия Колева и Елка Ставрева по новата програма на МОН, която е специално за деца, на които английският не е майчин език. Поредицата е предпочитана от преподавателите, защото помага да се преодолеят основни типични трудности при усвояване на английски език от българчета. Това е нейното голямо предимство пред чуждите системи, посочват от издателството. Учебниците по история и цивилизации за пети, шести и седми клас на "Просвета" са извоювали бронзово отличие в категорията "Учебни материали за деца от 12-13 до 16-17 години".

Преди да получат европейско признание, тези учебници първо са се доказали у нас и са най-харесвани от българските преподаватели по история. Учебниците са дело на общо осем автори с богати професионални биографии: Пламен Павлов, Теодор Леков, Александър Николов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Диляна Ботева-Боянова и Мария Босева. Всички учебници от двете наградени поредици на "Просвета" имат електронни варианти, които са безплатни за учителите, работещи с тях. Е-учебниците съдържат интерактивни упражнения, забавни и логически игри, видеофилми и аудиозаписи. "Те са мощен инструмент за разнообразяване на работата в клас и за ангажиране на вниманието на учениците", отбелязват от издателството.