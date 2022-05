Бившият президент на САЩ Джордж Буш описа инвазията в Ирак като "брутална" и "неоправдана", след което каза, че се е объркал заради възрастта си и всъщност е имал предвид руската инвазия в Украйна, предаде Ройтерс.

Буш направи лапсуса, говорейки вчера на събитие в Далас, на което разкритикува руската политическа система.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE