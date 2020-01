Само за трети път в историята американски президент е изправен пред съдебен процес, изслушванията по който трябва да започнат днес в 13:00 часа местно време.

Процесът на теория би могъл да доведе до отстраняване на президента Доналд Тръмп от длъжност. На практика е малко вероятно да се случи, но самият факт, че се провежда такъв процес, е твърде важен.

Сенаторите ще влязат в ролята на мълчаливи съдебни заседатели, който ще спазват строги правила на поведение. Те трябва безпристрастно да решат:

"Делото срещу президента на САЩ е просто, фактите са неоспорими, а доказателствата убедително установяват, че президентът Тръмп е злоупотребил с правомощията на поста си, за да провокира чуждестранна намеса в избори за своя собствена политическа изгода и в ущърб на американските национални интереси. Той е загърбил клетвата си да изпълнява вярно законите и е предал общественото доверие. Погрешното поведение на президента Тръмп представлява опасност за нашите демократични процеси, нашата национална сигурност и нашата привързаност към върховенството на закона", заявяват авторите на обвиненията.

Nancy can’t fix it. The Do Nothing Dems have done great harm to our Country! https://t.co/qTDgHgIhy1