Снимка: Telegram Channel of head of the Kingisepp district administration Yuri Zapalatskiy via AP/БТА Един човек загина, 9 са ранени при взрив в газово находище в руската арктическа зона Експлозията е станала, докато служителите са подготвяли ремонта на оборудване, съобщи в изявление "Ростехнадзор"

