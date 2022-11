В социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как неизвестен замеря крал Чарлз III и неговата съпруга Камила с яйца, докато извършват годеж в Англия. Мъжът е задържан от британската полиция, съобщава Ройтерс.

На кадрите се вижда как четири яйца прелитат покрай британския монарх и кралицата консорт и се разбиват на земята, докато двамата владетели пристигат за традиционна церемония в Йорк.

Чарлз и Камила обаче видимо не показват да са обезпокоени от случилото се и продължават с извършването на ритуала.

Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. A man has been detained at the scene.



More here: https://t.co/WKu3To3sB2 pic.twitter.com/BTyqeumSiz