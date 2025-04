100-годишен оцелял от концентрационния лагер "Мителбау-Дора" беше сред участниците в церемонията днес по повод 80-годишнината от освобождаването на лагера от американските сили на 11 април 1945 г., предаде ДПА.

Албрехт Вайнберг е на 18 години, когато нацистите го депортират в Аушвиц през 1943 г. Той оцелява в три концентрационни лагера "Аушвиц", "Мителбау-Дора" и "Берген-Белзен". Родителите му и почти цялото му семейство са убити по време на Холокоста.

След като живее в САЩ в продължение на шест десетилетия, той се завръща в Германия през 2012 г. и оттогава

се е посветил на образоването на германски студенти за случилото се в миналото, което му спечели Ордена за заслуги на Федерална република Германия през 2017 г. В началото на тази годината той обяви намерението си да върне ордена в знак на протест срещу безпрецедентния съюз между консерваторите и крайнодесните, сформиран, за да затегне миграционната политика.

На днешната възпоменателна служба днес, която се проведе на мястото на бившия лагер "Мителбау-Дора", към него като почетен гост се присъедини и Юлия Романченко, предаде БТА.

Родената в Украйна Романченко е внучка на оцелелия от лагера Борис Романченко, който беше убит на 96-годишна възраст по време на руски ракетен удар по източния украински град Харков през 2022 г.

Лагерът "Мителбау-Дора" е създаден от нацистите през 1943 г.

В него са били затворени около 60 000 души, които са принудени да произвеждат ракети и друго военно оборудване при нечовешки условия в система от тунели. Изработените от затворниците крилати ракети са използвани от германските сили за нападения срещу Лондон по време на Втората световна война. Много от затворниците в лагера умират от глад, болести, малтретиране или в резултат на принудителния труд.

Американските военни освобождават лагера на 11 април 1945 г., само няколко седмици преди края на войната Втората световна война.

8. US forces liberated the Dora-Mittelbau camp in April 1945. Here, medics and soldiers of the US 3rd Armored Division evacuate sick and dying survivors of the camp. pic.twitter.com/d7LiMBjAaW