2386 Снимка: АР/БТА

Две мощни земетресения с магнитуд от 7,7 и 6,4 бала по скалата на Рихтер удариха Мианма, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), като трусовете са силно са усетени в тайландската столица Банкок, както и в Бангладеш, Индия, Лаос и Китай.

Първият трус е с епицентър на 16 километра северозападно от град Сагаинг на дълбочина 10 километра около 12:50 ч. местно време (06:20 ч. по Гринуич).

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 7,3, а епицентърът е бил на 33 километра югозападно от град Мандалай, в Мианма, в който живеят около 1,2 милиона души. Трусът е бил на дълбочина от 10 километра.

Според Германския геофизичен институт, който също говори за магнитуд 7,7, трусът е бил на около 50 километра източно от град Монива, в централната част на Мианма, предаде Асошиейтед прес.

Според Китайския център за земетръсни мрежи (CENC) пък трусът в Мианма е с магнитуд от 7,9 бала по скалата на Рихтер.

Няма официални съобщения за щетите от земетресението в Мианма, която е в разгара на гражданска война, но разрушителната му сила е явна.

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.



Neighboring regions, including Thailand and China's Yunnan Province, felt significant tremors. #Myanmar #earthquake pic.twitter.com/qgRHQ7ltjl — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) March 28, 2025

Агенция АФП съобщи от столицата Найпидо, че пътища са разрушени от силата на трусовете и парчета тавани са паднали от сгради.

В съседната столица на Тайланд Банкок рухна новостроящ се небостъргач, стреснати жители панически напуснаха високи сгради.

WATCH | Two powerful earthquakes (7.7 & 6.4 magnitude) struck #Myanmar on Friday, causing widespread destruction.



The Ava Bridge in Mandalay collapsed,& buildings were leveled.



Tremors were felt in #Bangkok, 900 km away,shaking high-rises and forcing evacuations. #earthquake pic.twitter.com/bgeXYBrIhK — Arpana Baishya (@ArpanaSpeaks) March 28, 2025





7.7 magnitude earthquake rocks Bangkok, causing buildings to sway and evacuations from high rise buildings.



One skyscraper could be seen with water pouring out of a rooftop pool.



pic.twitter.com/lkcblLXe0z — Oli London (@OliLondonTV) March 28, 2025

Очевидци там разказаха, че трусовете са били толкова силни, че са изляли водата от басейните на небостъргачи.

Breaking: Video shows the moment a skyscraper under construction collapsed due to earthquake in Bangkok. pic.twitter.com/OIdxc4epKf — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 28, 2025

