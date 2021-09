Талибаните подготвяли военен парад в Кандахар с американска военна техника, озовала се в техните ръце. Става дума за оборудване, което САЩ е дало на въоръжените сили на предишното правителство, предаде Франс прес.

Дълга редица джипове Хъмви могат да се видят на широк път извън града, като на антените на някои от тях се развява талибанското знаме. Хеликоптер Блекхоук прелетя над града, което навежда на мисълта, че е пилотиран от бивш пилот от афганистанските военновъздушни сили, присъединил се към талибаните.

Кандахар е мястото, на което се зароди преди години талибанското движение, за да се разрасне из почти цялата страна. Там живее лидерът на талибаните Хайбатула Ахундзада. Днес се очакваше той да направи изявление пред стотици последователи на талибаните, събрали се на градския стадион по крикет, но в крайна сметка само новия губернатор на Кандахар се обърна към тях.

Същевременно много афганистанци се редят на дълги опашки пред банките в страната днес, допълва Ройтерс. Дълги колони от превозни средства има и от афганистанската страна на пропускателни пунктове с Пакистан и Иран.

Според френския външен министър Жан-Ив Льо Дриан пък талибаните разговарят с Катар и Турция относно това как да се управлява летището на Кабул.

VIDEO: The Taliban showcase some of the military hardware they captured during their takeover of #Afghanistan outside #Kandahar -- the spiritual birthplace of the militant movement -- after the final US troops left the country pic.twitter.com/pKTZBYDl6x