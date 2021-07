Девет души загинаха снощи при катастрофа на малък самолет с парашутисти в околностите на шведския град Йоребру, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес. Сред загиналите са пилотът на машината и осем пътници, допълни полицията.

Говорителят на Шведската морска администрация, която упражнява надзор над въздушния трафик, Карл-Йохан Линде каза пред шведската телевизия Ес Фау Те (SVT), че катастрофата се е случила при излитането.

'Several' killed as plane carrying sky divers plummets to the ground in Sweden https://t.co/r612vGeusJ