Областният управител Гусев споменава за "инцидентно пускане" на ракетата, без да уточнява за какъв боеприпас става дума, допълва ДПА.

"Води се разследване на обстоятелствата около инцидента. На място работи комисия, която ще установи естеството на щетите и ще съдейства за възстановяването на къщите", допълват от руското МО, цитирано от ТАСС.

Also, during todays Russian massive missile attack on Ukraine, one of the Russian missiles decided to remain on Russian territory and fall on a village in the Voronezh region pic.twitter.com/cOoZEPHR1T

По-рано Киев съобщи, че Русия е обстрелвала днес Украйна на няколко вълни с военни дронове, крилати ракети и балистични оръжия. В цялата страна са се задействали сирените за тревога за въздушно нападение. Новата ескалация става факт ден след като руският президент Владимир Путин заплаши да засили атаките срещу Украйна след безпрецедентния удар по руския град Белгород в събота.

Русия е използвала няколко хиперзвукови ракети "Кинжал" при днешните удари срещу Киев, предаде ДПА, като се позовава на информация от украинските военновъздушни сили.

Кметът Виталий Кличко съобщи в "Телеграм", че най-малко 16 души са пострадали при пожар в жилищен блок, избухнал в резултат от ракетен удар, като 15 от тях са откарани в болница. Кличко съобщи и за значителен брой други ранени, както и починала възрастна жена.

Пострадала е енергийната инфраструктура в района. Засегнати са също газопреносната мрежа и ВИК инсталациите.

Според главнокомандващия въоръжените сили на Украйна генерал Валерий Залужни силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили 10 руски хиперзвукови ракети "Кинжал", 59 крилати ракети Х-101, Х-555 и Х-55 (Х на кирилица - бел. ред.), както и 3 крилати ракети клас "Калибър", предаде ДПА.

Информацията, основаваща се на пост на Залужни в "Телеграм", е потвърдена и от АФП, която допълва, че днес сутринта Русия е изстреляла срещу Украйна общо "99 ракети от различен вид", като украинската противовъздушна отбрана е свалила 72 от тях.

Полша наблюдава отблизо ракетните нападения над съседна Украйна, като два полски и два американски изтребителя F-16 бяха вдигнати във въздушното пространство от съображения за сигурност, съобщиха военните в социалната мрежа "Екс". За разлика от Украйна Полша е член както на НАТО, така и на ЕС. Според полския генерален щаб руска ракета е навлязла в петък във въздушното пространство на Полша за три минути, преди да смени посоката си и да се насочи към Украйна. По-късно днес Полша заяви, че самолетите, които охраняваха въздушното ѝ пространство, са се върнали в базите си, след като нивото на заплахата, свързано с руски удари в Украйна, се е понижило