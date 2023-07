Стотици протестиращи щурмуваха рано тази сутрин шведското посолство в Багдад, предаде Ройтерс.

Новинарската агенция уточнява, че се позовава на източник, запознат със случващото се, и на очевидец. Източникът е заявил, че няма ранени служители на посолството, но коментар от самите тях все още няма. От шведското външно министерство обаче посочиха, че всички служители на посолството в Багдад са невредими и че ведомството поддържа редовен контакт с тях.

Според агенцията протестът е бил организиран от симпатизанти на шиитския религиозен лидер Муктада Садр преди очаквано изгаряне на екземпляр на Корана в Швеция. На видеозаписи, публикувани в "Телеграм", се вижда как хора се събират около комплекса на посолството в 1 ч. местно време и го щурмуват час по-късно. На други записи се вижда пушек от сграда, която е част от комплекса на посолството.

Швеция разкритикува атаката срещу посолството си в Багдад, предаде Ройтерс. "Осъждаме всички атаки срещу дипломати и служители на международни организации", се казва в изявление на шведското външно министерство. Ведомството отбелязва и че иракските власти имат задължението да гарантират сигурността на дипломатическите мисии на своя територия.

