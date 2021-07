Най-малко 20 души загинаха при свличания на земни маси, предизвикани от силните мусонни дъждове в индийския град Мумбай, предаде Асошиейтед прес.

Индийският Екип за реакция на природните бедствия заяви, че 17 души са загинали и двама са били ранени след срутване на стена върху няколко паянтови жилища в града рано тази сутрин.

При друг случай загинаха трима души. Шест жилища, намиращи се в основата на малък хълм, са се срутили едно върху друго късно снощи. Десетки спасители разчистват отломките, като издирват най-малко 15 души, които вероятно са затрупани.

Due to #HeavyRains Death toll rises to 20 in #MumbaiRains incident. 17 died in #Chembur wall collapse and 3 in #Vikhroli. #Mumbai #mumbairain pic.twitter.com/pNeWsmPZN1