"Подобна ислямистка демонстрация по нашите улици е трудно поносима. Добре, че хамбургската полиция предотврати извършването на престъпления", каза министърката на вътрешните работи Нанси Фейзър по повод организираната от ислямисти проява в Хамбург. Тя изтъкна, че терористичната пропаганда за Хамас и думите на омраза срещу евреите са недопустими. "Ако се стигне до подобни престъпления, е необходима незабавна и твърда намеса срещу демонстрантите."

Организаторите със сигурност са екстремисти

В събота в Хамбург над 1000 души се събраха да демонстрират в отговор на отправен призив от ислямисти - протестът бе срещу уж антиислямистката политика и медийна кампания в Германия. Организаторите на демонстрацията - от групата "Интерактивни мюсюлмани" - са класифицирани като екстремисти от властите в Хамбург.

Участниците в проявата бяха призовавани постоянно да викат "Аллах акбар" ("Бог е велик"), ораторите обвиниха политиците и медиите, че разпространяват "евтини лъжи" и "страхливи статии", с които в контекста на войната в Газа всички мюсюлмани в Германия биват белязани като ислямисти.

Предстои прокуратурата да установи дали по време на ислямистката демонстрация са били прекрачени определените от наказателното право граници. В центъра на вниманието са издигнатите лозунги като "Решението е халифат" и "Германия - диктатура на ценностите".

И други групи са под наблюдение

Министърката на вътрешните работи Фейзър заяви, че службите по сигурността държат под око ислямистката сцена. Освен забраната на терористичната организация Хамас и групировката Самидун под наблюдение са и други групи, които се стремят да привлекат нови ислямисти, изтъкна министърката. Това се отнася и до организаторите на демонстрацията в Хамбург.

"Интерактивни мюсюлмани" организираха демонстрация в Хамбург и в края на октомври - въпреки наложената им забрана. През февруари миналата година групировката мобилизира 3500 души за демонстрация против изгарянето на Корана в Швеция.

Германското контраразузнаване е на мнението, че в случая става дума за ясно отхвърляне на принципите на демокрацията и свободата. Групата пропагандира, че ислямската идентичност може да бъде опазена само чрез разграничаване от западното общество. При колебания и евентуален конфликт с основния закон за "истинските мюсюлмани" има само едно решение - да се съобразяват с предписанията на шариата.

