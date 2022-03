Докато Киев очаква масирана руска атака, на един от контролните пунктове край града се случи необичайно за фронта събитие - сватба по време на война.

"Леся и Валери служат в един от украинските батальони, които защитават столицата. Те са живели заедно, а сега решиха да се венчаят", съобщи кметът Виталий Кличко, който поздрави щастливата двойка.

"Животът продължава! И ние ще защитаваме живота на Киев и нашата държава!", каза Кличко.

На сватбата на Леся и Валери имаше всичко - и букет, и шампанско и поздравления. Дори и усмивки. Нямаше единствено мир около тях. Вместо традиционните корони, върху главите на булката и младоженеца сложиха чисто нови каски.

Единият от военнослужещите носеше на гърдите си голям дървен кръст и калимявка във войнишко зелено, което подсказва, че той вероятно е свещеник.

В същото време семейство с две деца е било убито при обстрела на град Ирпен в района на Киев, обяви кметът на града. Чуждестранни журналисти, които се криеха от атаката, също потвърдиха смъртта на семейството.

Снаряд паднал в града, докато хората се опитвали да достигнат Киев. Според журналистите, обстрелът е продължил, въпреки че е имало колона от стотици цивилни и автобуси, които ги чакат. Общо 8 души са били убити при евакуацията.

Русия обяви, че ще отвари днес коридори за евакуация от Киев, Харков, Мариупол и Суми. В същото време от Генералния щаб на украинските въоръжени сили казаха, че Русия се готви да щурмува Киев, предаде ДПА.

Предишните няколко опита за мирно евакуиране на хора претърпяваха провал. Скоро след обявяването на часове за спиране на боевете, атаките започваха отново и обградените жители на Мариупол така и не успяха да напуснат.

This couple, Lesya and Valeriy, just got married next to the frontline in Kyiv. They are with the territorial defense. pic.twitter.com/S6Z8mGpxx9