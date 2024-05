7291 Снимка: АР/БТА

Един пътник загина, а над 30 са ранени заради силна турбуленция по време на полет от Лондон за Сингапур и доведе до аварийно кацане в Тайланд, предаде Би Би Си.

Полет SQ321 на "Сингапурските авиолинии" е излетял от лондонското летище "Хийтроу" малко след 22:00 местно време снощи. С навлизане във въздушното пространство на Сингапур, самолетът Боинг 777 се натъкнал на мощни въздушни течения. Заради изключително силната турбуленция самолетът кацнал принудително в Банкок.

Singapore Airlines, recently awarded world's best airline, faces tragedy as turbulence over Bangkok causes one fatality and 30 injuries on flight SQ321 from London to Singapore. pic.twitter.com/PGyXtmaZlt — Viral Koruptor Bali | Bubarkan DPR & DPD (@pakar_ai) May 21, 2024

Това е станало в момент, когато е имало екстремни тропически гръмотевични бури в региона.

Wow, Singapore Airlines flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person dead. Must have been incredibly scary #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/3hAAqZFHgp May 21, 2024

Самолетът е превозвал общо 211 пътници и 18 души екипаж.

От "Сингапурските авиолинии" потвърдиха, че има ранени и един смъртен случай на борда на Boeing 777-300ER и изказаха съболезнования на близките на жертвата.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.



We can confirm that there are injuries and one fatality on… — Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024

"Нашият приоритет е да предоставим цялата възможна помощ на всички пътници и екипажа на борда на самолета. Работим с местните власти в Тайланд, за да предоставим необходимата медицинска помощ, и изпращаме екип в Банкок, за да предостави всяка необходима допълнителна помощ", съобщиха още авиокомпанията.

A Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM) operating flight SQ321 from London (LHR) to Singapore (SIN) hit an air pocket and made an emergency landing at Suvarnabhumi Airport, Bangkok (BKK) at 3:34 pm today. Initial reports indicate 20 people were injured.… pic.twitter.com/G4TH7Vs2xX — FL360aero (@fl360aero) May 21, 2024

Оттам все още не са коментирали какво може да е причинило изключителната турбуленция, довела до аварийното кацане.

Допълнителни подробности за починалия пътник, включително неговата възраст и пол, все още не са разкрити на този ранен етап.