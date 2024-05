Службата за сигурност на Украйна (СБУ) разпространи 12-минутен видеоклип, в който разкриват какви са били действията на задържаните за осуетения атентат срещу Владимир Зеленски и показва кадри от разпита на заподозрените.

Вчера службата съобщи, че е разкрила мрежа от агенти на руската ФСБ, които са планирали да убият президента Володимир Зеленски и други висши политически и разузнавателни служители. Двама от агентите, за които се твърди, че са замесени, са били полковници в отдела, отговарящ за личната сигурност на Зеленски.

Самоличността му не се съобщава. Кадрите, разпространени от Службата за сигурност на Украйна, показват как мъжът подробно разказва, че самият той е бил вербуван, след което описва процес по търсене на къртица, която да бъде внедрена в обкръжението на Зеленски и други високопоставени украински политици, предаде БНТ.

Най-важната задача на групата била осъществяване на план за отвличането и убийството на украинския президент.

"Групата, чиито дейности са ръководени от Федералната служба за сигурност в Москва, е включвала и двама украински полковници, които издавали класифицирана информация на Русия. Врагът активно е разработвал план за ликвидирането на президента Зеленски. Една от ключовите задачи на разузнавачите била да открият сред охранителите на президента такива, които биха се съгласили да го вземат за заложник, след това да го убият", обяснява Артьом Дехтаренко, говорител на Службата за сигурност на Украйна.

Опит за покушение на Зеленски е имало още в първите дни, когато руски парашутисти се приземят в Киев и правят опит да го отвлекат. В хода на войната активно се работело по ликвидирането на сочения за "мишена номер 1 на Москва".

Сред останалите мишени били ръководителите на Службата за сигурност - Василий Малюк и на военното разузнаване - Кирило Буданов. Планът бил Буданов да бъде ликвидиран в дните около Великден, който съвпадна и с церемонията по встъпване в длъжност за пети мандат на Владимир Путин. От Киев нарекоха плана "подарък за Путин".

