Хърватската полиция рисува със спрей кръстове на главите на мигрантите-мюсюлмани, които искат убежище, при опитите им за преминаване на границата от Босна и Херцеговина, пише британското издание The Guardian.

Вестникът представи и снимки от инцидента, който бе описан от няколко неправителствени организации, като "поредното унижение", на което хърватските власти са подложили мигрантите, пътуващи по балканския маршрут.

Police in #Croatia are allegedly spray-painting heads of #AsylumSeekers with crosses when they attempt to cross border from #Bosnia. My latest for @guardian @GdnDevelopment #migration #Refugees #Europe @NoNameKitchen1 @Border_Violence @Refugees https://t.co/tpoOjBWqvK